Serialul "Orange Is The New Black" ajunge la final

Netflix a anunţat că unul dintre cele mai de succes seriale ale sale, Orange Is The New Black, se apropie de sfârşit, scrie BBC.

Serialul, care surprinde viaţa din interiorul unei închisori pentru femei, se va termina după apariţia sezonului şapte. Într-un videoclip postat pe pagina oficială de Twitter a serialului, unele dintre protagonistele acestuia au promis că finalul serialului va fi de excepţie.

Orange Is The New Black a apărut în 2013 şi a fost un adevărat succes, fiind premiat cu Emmy şi Screen Actors Guild.... citeste mai mult

acum 41 min. Sursa: Jurnalul National