ProSport vă prezintă retrospectiva echipelor naţionale din Europa, pe anul 2018, cu rezultate, realizări, eşecuri, cei care au jucat cel mai mult, cei care au marcat cel mai mult, ce selecţioneri au fost, ce schimbări s-au produs în bilanţurile directe etc.

Nu am intrat prea mult în detalii cu frazele, ci am lăsat să se exprime doar cifrele şi statistica, fiecare în funcţie de acestea trăgând concluziile pe care le crede de cuviinţă, după propriile aşteptări. E clar că vor sări în ochi bilanţul foarte slab al Germaniei sau cel peste aşteptări al lui Kosovo, ca să dau doar două din exemplele fără echivoc.