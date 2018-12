Seria de spectacole teatrale, pe 2018, s-a incheiat cu piesa „Animale”, la Calarasi!

Dupa trei reprezentatii pe scena „Barbu Stirbei” Calarasi si una la Bucuresti, in Sala „Ion Baiesu” a Teatrului Dramaturgilor Romani, piesa „Animale” a Trupei de teatru „ Aurel Elefterescu” ( a Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi) a revenit inca o data in fata publicului calarasean. Asta drept dovada de succesul de care s-a bucurat si prestatia actorilor.

Piesa „Animale” s-a jucat miercuri, 5 decembrie 2018 si a incheiat seria de spectacole teatrale din acest an.

Piesa de teatru, in regia lui Alex Vlad, este o drama, dupa o idee de...

