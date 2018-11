Jurnaliştii din Anglia au interpretat gestul făcut de Mohamed Salah, după ce a deschis scorul pentru Liverpool, în victoria din Premier League, 3-0, în faţa celor de la Watford, ca o ironie la adresa fundaşului spaniol, Sergio Ramos.

Egipteanul s-a bucurat într-un mod plin de subînţeles la golul înscris în etapa cu numărul 13. A sărbătorit la fel cum se bucură Sergio Ramos.

Think we’ve seen this celebration before, @MoSalah citeste mai mult