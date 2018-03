Producţia se va numi "Being Serena", va cuprinde 5 episoade, şi va vorbi despre cele mai recente evenimente din viaţa fostuluzi număr 1 WTA: naşterea fiicei ei (Alexis Olympia Ohanian Jr), căsnicia cu Alexis Ohanian şi întoarcerea pe teren, după 14 luni de pauză.

"Când mi-am dat seama că eram însărcinată, am spus «Doamne Dumnezeule, cum voi juca?», a spus americanca (36 de ani), locul 453 în clasamentul WTA, în teaserul" Being Serena".

Serena Williams, care are în palmares 23 de titluri de Grand Slam, va participa la Roland Garros, la sfârşitul lunii mai.

