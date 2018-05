Astfel, cu o oră înaintea nunţii ei cu Alexis Ohanian, Serena Williams a primit un mesaj de la tatăl ei Richard, care i-a fost şi antrenor pentru mulţi ani. Richard Williams i-a scis în mesaj că nu o poate conduce la altar, aşa cum se obişnuieşte.

„Era în New Orleans, avea costumul pregătit şi ştiu că era foarte emoţionat. Dar apoi mi-a dat un mesaj: Serena, nu vreau să fii supărată pe mine, dar nu pot să te conduc la altar. Nu sunt eu însumi, sunt prea nervos“.

În loc să se enerveze, să plângă, Serena Williams a decis că va merge singură spre altar şi i-a răspuns tatălui ei imediat: „Tată, e ok, dacă nu vrei să vii deloc la nuntă, e ok din nou. Nu o să fiu supărată pe tine, deci...

