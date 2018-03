Serena Williams s-a calificat in turul trei la Indian Wells, unde o va intalni pe sora sa Fosta numarul 1 mondial Serena Williams, revenita in circuit dupa o absenta de 14 luni, s-a calificat sambata in turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, unde o va intalni pe sora sa mai mare, Venus.

