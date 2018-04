Serena Williams, fost lider mondial WTA, i-a răspuns lui Ion Ţiriac, cel care declarase că americanca "are 36 de ani şi 90 de kilograme". Omul de afaceri nu este de acord cu faptul că premiile din circuitul feminin sunt de multe ori egale cu cele din circuitul masculin. Serena a spus că va avea o discuţie cu miliardarul român.

Devenită mamă în septembrie 2017, Serena Williams l-a acuzat pe Ion Ţiriac de comentarii sexiste şi a precizat că are probleme cu greutatea din cauză că alăptează în continuare.

"Mereu am spus că oamenii au dreptul la o opinie. E clar... citeste mai mult

