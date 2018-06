Jucătoarea americană Serena Williams, accidentată la muşchii pectorali, s-a retras de la Roland Garros înaintea meciului cu Maria Şarapova, din optimile competiţiei, astfel că rusoaica se califică în sferturi.

"Din nefericire, am probleme la muşchii pectorali. Acum, nu pot servi, deci ar fi foarte dificil să pot juca. Sunt foarte dezamăgită. Puteam să petrec mai mult timp cu familia mea, dar am ales să particip la acest turneu. E o situaţie foarte dificilă pentru mine. Nu am mai simţit niciodată aşa ceva în viaţa mea. E foarte dureros. Am suferit aproape orice tip de accidentare de-a lungul carierei, dar nu şi pe această", a transmis... citeste mai mult

