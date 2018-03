Jocul Serenei are încă destule carenţe: procentajul la primul serviciu a rămas, ca medie în partidă, sub 50%, Venus a reuşit patru break-uri, iar ratări precum cea care a închis meciul, de pe forehandul de care înainte se temea orice adversară, i-au dat bătăi de cap celei mai titrate jucătoare de tenis.

"Evident, nu a fost uşor. A fost o provocare bună să încerc să îmi reintru în ritm. Oricât de mult m-aş antrena, nu pot reproduce situaţiile din meci. Lovitura aceea - o dădeam 10 din 10. Dar, este normal: emoţiile, starea de aşteptare. Sunt toate acele elemente care apar în timpul meciului şi care nu se întâmplă în mod normal. Este bine că nu trebuie să spun că am jucat... citeste mai mult

