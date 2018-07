Organizatorii turneului de la Wimbledon i-au acordat Serenei Williams statutul de cap de serie la turneul care incepe in 2 iulie. Aceasta desi in acest moment Serena nu se numara printre primele 32 de jucatoare ale lumii. In varsta de 36 ani si de...

Gazeta de Nord-Vest, 27 Iunie 2018