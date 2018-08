”Ultimele săptămâni n-au fost uşoare pentru mine. Nu doar că n-au fost cele mai bune momente pentru mine, dar am intrat în panică. Am simţit că nu sunt o mamă bună. Am citit că emoţiile şi neliniştea de după naştere pot dura până la trei ani.

Nu am fost atât de mult pe cât mi-aş fi dorit lângă copilul meu. Sunt o atletă, m-am antrenat mult, am încercat să revin în cea mai bună formă posibilă. Am vorbit cu mama şi cu surorile mele pentru a înţelege că trăirile mele sunt normale”, a fost o... citeste mai mult

