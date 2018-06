Serena Williams, cap de serie la Wimbledon

Organizatorii turneului de la Wimbledon i-au acordat Serenei Williams statutul de cap de serie la turneul care incepe in 2 iulie. Aceasta desi in acest moment Serena nu se numara printre primele 32 de jucatoare ale lumii. In varsta de 36 ani si de sapte ori campioana la Wimbledon, Serena Williams va fi cap de serie numarul 25 la turneul gazduit de All England Tennis. Dominika Cibulkova, a 32-a jucatoare a lumii, pierde astfel statutul de cap de serie, iar slovaca n-a scapat prilejul sa critice aceasta decizie. “Nu cred ca este corect sa procedeze astfel. Nu este drept”, a spus Cibulkova. Simona Halep este principala favorita la feminin si Roger Federer la... citeste mai mult