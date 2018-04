Sambata, 28 Aprilie, 15:58

Serena Williams a reacționat după că Ion Țiriac a criticat-o pentru modul în care arată, spunând ""Cu tot respectul, are 36 de ani şi 90 de kilograme. Aş vrea altceva pentru tenisul feminin". (Detalii aici)

Fostul lider WTA a criticat comentariul lui Țiriac, spunând că vrea să aibă o discuție cu fostul jucător.

"Mereu am spus că oamenii au dreptul o opinie. E clar că tenisul feminin decât mine, mult mai mult. Dar voi vorbi cu el, credeți-mă! O să am o discuție cu el. Este un comentariu ignorant, o declarație sexistă! Poate că este un om... citeste mai mult

