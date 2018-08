Fostul lider mondial al tenisului feminin, americanca Serena Williams, a împărtăşit marţi, pe reţelele de socializare, trăirile sale de părinte.

„Săptămâna trecută nu a fost uşoară pentru mine. Nu doar pentru că a trebuit să fac faţă unor evenimente personale dificile, dar am avut şi o proastă dispoziţie. Mai mult, am simţit că nu sunt o mamă bună”, a declarat americanca în vârstă de 36 de ani pe contul său de Instagram.

„Am citit în mai multe articole că emoţiile post-natale ar putea dura până la trei ani dacă nu faci nimic în acest sens. Dar eu prefer comunicarea. Să vorbesc cu mama mea, cu surorile mele, prietenii mei, care m-au ajutat să înţeleg că ceea ce am...