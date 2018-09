Chiar dacă are şanse apreciabile de a se califica la Turneul Campioanelor de la Singapore, Serena Williams, a decis să pună punct sezonului 2018.

Aflată pe poziţia a 11-a, la trei poziţii şi 625 puncte distanţă de ultimul loc calificant la Turneul Campioanelor, americanca a decis să renunţe să mai lupte pentru a ajunge la Singapore. Cu 23 de titluri de Mare Şlem, cu două finale în acest an, la Wimbledon şi US Open, Serena a renunţat să participe turneele de la Moscova şi Beijing, turnee la care putea acumula punctele necesare calicării la Singapore. Renunţarea poate fi pusă şi... citeste mai mult