Cel mai aşteptat meci al zilei de la Roland Garros n-a mai avut loc, spre dezamăgirea milioanelor de fani care au fost convinşi că Serena Williams (451 WTA) şi Maria Şarapova (30 WTA) le vor oferi un spectacol total.

Americanca de 37 de ani n-a mai intrat pe teren din cauza unei probleme medicale şi, potrivit Digi Sport, a explicat ce a păţit exact.

Ce a spus Serena Williams?

*Din păcate, am nişte probleme la muşchii pectorali. Practic, în acest moment nici nu pot să servesc, deci ar fi cam greu să joc dacă nu pot să servesc.

*În meciul de dublu de ieri am încercat diverse bandaje, dar nimic nu a mers. Sunt mai mult decât dezamăgită. Am... citeste mai mult

azi, 18:10 in Sport, Vizualizari: 32 , Sursa: Adevarul in