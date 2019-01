"Mă bucur că am fost testată. Cred că nivelul adversarei mele a crescut în setul doi, dar eu am avut câteva oportunităţi de care nu am profitat. Aş fi putut juca mai bine în setul doi", a spus Williams. Ea a menţionat că în sferturi a fost o...

Realitatea, 8 Septembrie 2016