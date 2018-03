Serban Nicolae: Presedintele Iohannis are reactii care nu dau neaparat o linie de coerenta Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, a declarat joi, la Pestera, judetul Dambovita, referindu-se la reactiile presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legile justitiei si la informatiile din spatiul public privind DNA, ca presedintele are reactii care "nu dau neaparat o linie de coerenta".

Mai multe despre presedinte, klaus iohannis, Serban Nicolae Politica citeste mai mult

acum 49 min. in Politica, Vizualizari: 98 , Sursa: 9am in