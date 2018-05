Judecătorii din cadrul Curţii de Apel Constanţa s-au pronunţat azi în dosarul „Micul Regat“, unde mai mulţi copii ar fi fost abuzaţi.



Pufleanu Eliza - 1 an 5 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de „purtare abuzivă” în formă continuată. Suspendă condiţionat executarea pedepsei.



Majorează pedeapsa aplicată inculpatei Manolache Cristina de la 1 an închisoare la 1 an 5 luni închisoare pentru infracţiunea de „purtare abuzivă” în formă continuată. „Menţine aplicarea art.81 cod penal 1969 referitor la modalitatea de... citeste mai mult