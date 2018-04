Tot acest dosar pleaca de la un denunt formulat de un om de afaceri, nemultumit de faptul ca exista o adevarata caracatita a coruptiei in oras • Ieri, judecatorii si-au spus punctul de vedere dupa ce majoritatea acuzatilor au sustinut ca sunt nevinovati si ca sunt victimele procurorilor de la DNA • Fostul primar al orasului Hirlau a fost condamnat la o pedeapsa de doi ani si jumatate si 20 zile, iar fostul sef al Politiei din aceeasi localitate s-a ales cu o pedeapsa asemanatoare • Este un dosar in care se vorbeste in mod exclusiv de un tip de coruptie marunta, de gainarii care pot afecta bunul mers al unei comunitati.... citeste mai mult