Handbalista echipei CSM Bucureşti Iulia Curea a declarat, pe Aeroportul Henri Coandă, că a fost senzaţional să participe la Final4-ul Ligii Campionilor alături de „titanii handbalului”, chiar dacă formaţia sa a încheiat turneul pe locul 3.

„Aşteptările noastre erau mai mari, dar au trecut câteva ore de când s-a încheiat competiţia şi am reuşit să tragem o concluzie. A fost senzaţional că am putut să ajungem la acest Final4 între titanii handbalului. Suntem mândre de noi. Normal că încă suferim pentru că am fi vrut să obţinem trofeul din nou. Dar în acelaşi timp suntem fericite şi mergem mai departe încrezătoare”, a afirmat handbalista la întoarcerea la... citeste mai mult

