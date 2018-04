Intra in vigoare noi reguli in trafic, in centrul Capitalei. Inca de joi noapte, pe doua strazi din centrul Capitalei se circula in sens unic. Tweet 0 Comenteaza Pe Calea Dorobanti masinile vor rula de acum inainte doar spre Bulevardul Dacia. Iar pe...

Protv, 12 Septembrie 2014