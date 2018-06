De-a lungul campaniei ZIUA de Constanţa dedicate evenimentului intitulat sugestiv „Incredibila memorie a teatrului constănţean“, ce va avea loc pe 12 iunie, am readus în atenţia cititorului spectator seniori ai teatrului constănţean care şi-au dedicat viaţa scenei de la malul mării şi care au scris, în felul lor, istoria perenă a unei arte născute să aducă bucurie sufletului.







Maestrul Virgil Andriescu se alătură acestui „panteon“ tomitan, fiind unul dintre foştii directori ai Teatrului de Stat. „Mi-am pus tot sufletul să fac ceva ca lumea în teatrul acesta, cât am fost aproape trei ani director. Am putut să fac patru apartamente: unul jos, dublu,... citeste mai mult