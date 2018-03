Senatul a votat: Contractele de credit si leasing sa nu mai fie titluri executorii Conform unui proiect legislativ adoptat de Senat, contractele de credit si de leasing nu vor mai fi titluri executorii. Proiectul urmeaza sa fie supus votului in Camera Deputatilor care este for decizional. In cazul in care deputatii acorda un vot favorabil, executarile silite in baza acestor tipuri de contracte vor fi mult mai greu de realizat.

Senatorii au adoptat luni, 26 martie, propunerea legislativa pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing precum si a... citeste mai mult