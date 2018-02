Senatul a decis: Romania va avea propria Banca de Dezvoltare Senatul a adoptat, pe 21 februarie, un proiect de lege initiat de PSD-ALDE, care prevede infiintarea, organizarea si functionarea unei noi entitati bancare in Romania. Este vorba despre Banca de Dezvoltare (BDR S.A). Propunerea legislativa a fost a primit 66 de voturi "pentru" doua abtineri si opt voturi "impotriva", urmand sa intre in dezbatere la Camera Deputatilor, for decizional.

in propunerea legislativa a PSD-ALDE se explica rolul noii entitati bancare, care va dispune de... citeste mai mult