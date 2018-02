Camerei Deputatilor este decizionala in acest caz.



Astfel, potrivit Hotnews.ro, proiectul de lege care modifica si completeaza Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje a fost adoptat in unanimitate (101 voturi „pentru”) de Senat, in calitate de prima Camera sesizata.



De asemenea, proiectul de act normativ prevede ca, incepand cu 27 mai 2018, Ministerul Mediului raporteaza cu privire la consumul anual de pungi de transport din plastic subtire, atunci cand furnizeaza catre Comisia Europeana date privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.



Potrivit proiectului de lege, autoritatea publica centrala pentru

