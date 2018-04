Senatul a decis asupta alaptatului copiilor in public. Cine nu respecta legea, va fi amendat Senatul Romaniei a transat luni o problema sociala care a impartit tara in doua tabere: pro si contra alaptatului in public. Senatorii isi doresc ca mamele care alapteaza in public sa fie protejate, iar persoanele care le evacueaza din zona respectiva sa fie sanctionate cu amenzi de pana la 2.000 de lei.

Proiectul de lege care prevede sanctionarea persoanelor ce evacueaza din spatiile publice mamele ce alapteaza urmeaza sa ajunga la Camera Deputatilor, care este for decizional.

In cazul in care deputatii voteaza favorabil acest proiect, Legea va intra in vigoare dupa ce va fi publicata in... citeste mai mult