Senatul a adoptat, în plenul de miercuri, un proiect de lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă nr. 18/2018 care introduce formularul unic ce comasează mai multe declaraţii fiscale pe care contribuabilii trebuie să le depună în fiecare an la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Senatul a votat în unanimitate, în calitate de primă cameră sesizată, Camera Deputaţilor fiind for decizional. Termenul de depunere pentru acest an al formularului unic este 15 iunie, iar contribuabilii au posibilitatea să de pună declaraţia şi on-line, ceea ce le va aduce deduceri de cheltuieli.

