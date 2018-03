Magistraţii de la Curtea Supremă au menţinut sentinţa dată de instanţa de fond la data de 12 decembrie 2017, unde a fost condamnat să presteze muncă în folosul comunităţii pe o perioada de 60 de zile la Asociaţia Filantropică Medical-Creştină Cluj Napoca.

În plus, senatorul Nicoară are de executat o pedeapsă sub supraveghere pe o perioadă de doi ani de zile, conform Ziare.com.

Marius Nicoara a fost în perioada 2004 - 2008 preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, iar din 2008 este senator de Cluj din partea Partidului Naţional Liberal. Senatorul a fost trimis in judecată de procurorii Parchetului General după ce in noiembrie 2014 a produs un accident

