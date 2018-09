Senatorul PSD Constanța, Ștefan Mihu a trimis o interpelare adresată ministrului Educației Naționale, Valentin Popa.

« Ministerul Educatiei Nationale a stabilit data de 10 septembrie 2018, ca moment de incepere a anului de invatamant 2018/2019. Din punct de vedere al structurii, noul an scolar va cuprinde 2 semestre (desi structura anterioara de 3 trimestre a intrunit aprecierea majoritatii parintilor consultati in cadrul dezbaterii publice in domeniu, lansate de MEN, cu consultarea a 38.000 de cadre didactice, parinti si elevi) si va avea 34 de saptamani, o vacanta de iarna de 3 saptamani, o vacanta de Pasti de doua saptamani (in perioada aprilie – mai 2019), precum si una... citeste mai mult

