Senatorul Ion Popa este noul preşedinte al organizaţiei judeţene ALDE Constanţa. Anunţul a fost făcut în cadrul conferinţei de presă susţinută de Călin Popescu Tăriceanu.

"Pornim de la evaluarea fiecarei organizatii in parte si vom analiza fiecare persoana in parte, inclusiv a domnului Learciu. De la preluarea mandatului, de ieri, am inceput aceasta evaluare. Sunt la zi cu activitatea domnului Learciu. Vom tine cont si de statutul partidului", a spus Ion Popa.

Mai mult, se vor face alegeri... citeste mai mult