UPDATE: In urma cu cateva minute, Liviu Dragnea, a primit votul de incredere in Parlament. OFICIAL, Liviu Dragnea este Seful Camerei Deputatilor si al treilea om in stat dupa Presedintele Klaus Iohannis si Seful Senatului. Deputatul Liviu Dragnea...

Buna ziua Iasi, 21 Decembrie 2016