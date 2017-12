„Proiectul noii Legi a Educaţiei, care nu există, este de fapt ca şi soţia faimosului detectiv Columbo, despre care ştim că există, dar nu a văzut-o nimeni. Am urmărit de trei-patru ori fiecare parte şi niciodată nu am avut ocazia să o văd, aş fi fost foarte curios. Partidul de guvernământ a promis în campania electorală o nouă Lege a Educaţiei, iată că după un an avem al doilea ministru al Educaţiei. Zvonuri sunt, dar nu s-a văzut nimic în legătură cu noua Lege a Educaţiei. Opinia noastră e că nu avem nevoie de o nouă Lege a Educaţiei, ci de o revizuire a legii care există. Noi vom sprijini toate modificările pozitive în viitor, dacă vor fi şi... citeste mai mult

azi, 10:54 in Politica, Vizualizari: 41 , Sursa: Adevarul in