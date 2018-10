Creierul ne ajută să reținem extrem de multe lucruri și să facem altele de-a dreptul uimitoare pentru noi și de ce, pentru întreaga omenire.

Paradoxal, nu suntem capabili să ne amintim unde am pus cheile, dacă am scos fierul de călcat din priză sau ce alimente trecusem pe lista de cumpărături.

Oamenii de știință spun că persoanele uituce sunt și foarte inteligente, potrivit DoctorulZilei.

Creierul unei persoane inteligente renunță la informațiile de care nu are nevoie, iar în acest fel, îi va fi mai ușor să ia decizii.

