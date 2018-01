Primele simptome: greata, lipsa poftei de mancare, scaderea in greutate, oboseala si chiar depresie.



Cancerul pancreatic mai este numit si cancer ”tacut”, deoarece simptomele nu apar in stadiile incipiente ale bolii.

Cu cat cancerul incepe sa se raspandeasca, apar dureri in partea superioara a abdomenului. Durerea devine tot mai puternica, in special dupa ce persoana mananca sau sta intinsa.

Alte subiecte pe Realitatea.net Legătura dintre cancer şi consumul de proteine. Un doctor face o dezvăluire şoc Singurul simptom care anunţă cancerul la femei Cel... citeste mai mult

acum 15 min. in Sanatate, Vizualizari: 16 , Sursa: Realitatea in