Mihai Voropchievici și Lidia Fecioru au vorbit în rubrica „Adevăruri Ascunse” despre semnificațiile ascunse ale semnelor din naștere.

Lidia Fecioru a mărturisit că are pe gât o boabă de strugure.

Undeva părările sunt împărțite. Ele au ao anumită semnficație. Petele sunt importante prin culoare, mărime. E neindicat dacă are mai mult de o monedă de 100 de lei. În momentul în care este mai mare apare sub forma unui stigmat.

Și Mihai Voropchievici a arătat că are un semn din naștere: o măslină. „Mama mi-a spus că a... citeste mai mult