Aniversarea nuntii a inceput inca din Evul Mediu. Atunci se serba doar implinirea a 25 de ani, respectiv 75 de ani de casnicie. Sotul ii punea sotiei pe cap o coroana de argint, la aniversarea celor 25 de ani, si de aur la implinirea a 50 de ani de casnicie.

Cu timpul, insa, fiecarui an de casnicie i s-a dat o alta semnificatie. Vei afla in articolul urmator ce semnificate are aniversarea nuntii, de la 1 an la 100 de ani. Dar si ce cadou ar fi potrivit sa-i cumperi partenerului. De asemenea, daca esti invitat la o astfel de aniversare, vei sti ce cadou sa iei pentru cuplul respectiv.

