Acesta este motivul pentru care screeningul cancerului de colon este foarte important, intrucat poate detecta conditia in cauza, chiar si in stadiile primare de evolutie.

Intrucat tratamentul cancerului de colon devine foarte dificil odata ce boala se extinde catre alte zone invecinate, este important sa stim sa identificam simptomele initiale. Identificarea din timp a bolii si interventia terapeutica prompta cresc sansele de insanatosire, potrivit kfetele.ro.

1. Constipatie

Constipatia este un simptom destul de elocvent al cancerului de colon. Un studiu din 2011, publicat in Jurnalul de Preventie a Cancerului din zona Asiei si a Pacificului, subliniaza legatura dintre... citeste mai mult