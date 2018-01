Simptomele diabetului de tipul 2 pot aparea in moduri subtile. Diabetul iti poate afecta grav starea de sanatate, in special daca nu este diagnosticat la timp.

Este foarte important sa cunosti aceste semne si simptome inainte ca boala sa aunga in stadii avansate.

Sforait - Daca sforai in mod excesiv, poti avea diabet. Sforaitul este un factor de risc.

Ti-e frig - Persoanele cu diabet au, de obicei, mainile si picioarele reci.

Esti nervos - Nivelul scazut de glucoza poate cauza mai multe tipuri de boli psihice: anxietate, apatie,... citeste mai mult