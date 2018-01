Moleculele eliberate de placa arteriala produc o reactie exagerata a organismului, de aparare, concretizata prin formarea de cheaguri ce predispun la atac cardiac sau accident vascular cerebral.

Iata care sunt simptomele unor cheaguri de sange pe care sub nicio forma nu trebuie sa le ignorati:

Cheaguri de sange la inima.

Nu este o conditie medicala des intalnita, dar i se poate intampla oricui. Simptomele sunt urmatoarele:

Durere in piept Senzatie de greutate in piept Respiratie scurta,- Usoara ameteala Cheaguri de sange la creier Cheagurile de sange la nivelul creierului pot cauza probleme cu vederea. In plus, puteti experimenta... citeste mai mult

acum 13 min. in Sanatate, Vizualizari: 15 , Sursa: Realitatea in