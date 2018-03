Neplăceri dermatologice Dacă te mănâncă pielea sau este roşie, predispusă la erupţii, acesta poate fi simptomul inflamaţiei cronice. În plus, dacă suferi de afecţiuni cronice ale pielii, cum sunt eczemele sau psoriazisul, simptomele se pot agrava.

Oboseală Oboseala, mai ales cea care are o formă cronică, este un simptom al multor probleme de sănătate. În plus, studiile recente au arătat că inflamaţia cronică poate fi legată de oboseala cronică. Problema este că inflamaţia interferează cu ritmul circadian al creierului, care gestionează ciclurile de somn şi de trezire.

Descoperă alte... citeste mai mult

azi, 13:48 in Life, Vizualizari: 27 , Sursa: Adevarul in