Iată cum îţi dai seama că mănânci prea multă sare:

Îţi este mereu sete Organismul are nevoie de o doză mică de sodiu, în fiecare zi, pentru a menţine echilibrul de apă din corp. Senzaţia permanentă de sete apare atunci când corpul simte că nu are suficientă apă pentru a stabili un echilibru între cantitatea de sodiu şi restul lichidelor, aşa că trimite un semnal către creier că are nevoie de apă.

Simţi nevoia de a merge la baie des Cantitatea mare de sare din organism suprasolicită rinichii, crescând riscul de apariţie a pietrelor la rinichi şi alte afecţiuni, plus că apare senzaţia de a merge la...

