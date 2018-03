La inceput de 2018 dobanzile sunt in usoara scadere, comparand cu sfarsitul lui 2017 cand ROBOR era la maximul ultimilor trei ani (2.20%) In luna februarie ROBOR la 3 luni este in scadere, situandu-se la valoarea de 1.97%. Desi dobanzile pentru...

Antena 3, 22 Februarie 2018