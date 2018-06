Fostul preşedinte al Instanţei Supreme, Nicolae Popa, a cărui semnătură apare pe protocolul dintre SRI, Parchetul General şi ÎCCJ, susţine că acordul este semnat la o zi după ce s-a pensionat, negând că el ar fi cel care şi-a dat acordul pentru încheierea actului.

„Nu am semnat un asemenea protocol. De altfel, vă rog să vă uitați, el este semnat pe 2 septembrie 2009, când eu plecasem deja de la Curte. Am vorbit cu doamna președinte Cristina Tarcea mai devreme și am rugat-o să mi-l păstreze și mie, să mă uit pe el şi...