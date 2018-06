Un medic specialist a tras un semnal de alarmă cumplit. Potrivit acestuia, persoanele care mănâncă mult nu au parte de o viață lungă.

Medicul Rubin Munteanu a oferit, în emisiunea ”Voi cu Voicu”, câteva exemple ce arată că afirmația făcută de el e reală.

”Dacă vă uitați la persoanele trecute de 90 de ani, n-o să găsiți oameni peste greutatea normală. Ei sunt cumpătați, toată viața lor au respectat acest principiu. Să fii cumpătat înseamnă din toate cu măsură. Există și mai mult decât cumpătare e înfrânare. Dacă am fi măcar cumpătați, ar fi foarte bine. Dacă am fi și înfrânați, ar fi și mai bine”,... citeste mai mult

