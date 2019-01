Mai mulți specialiști sustin ca pot diagnostica diverse boli in functie de mirosul pe care il are respiratia pacientului.

Acesțtia sustin ca respiratia persoanelor care sufera de diabet miroase a acetona, in timp ce a celor bolnave de ficat miroase a peste crud. Chiar daca mirosul este prea subtil pentru a putea fi detectat de oameni, in curand ar putea fi recunoscut de "nasuri" electronice.

Cercetatorii, care si-au publicat studiile in jurnalul Sensors, explica faptul ca o infectie urinara iti poate face urina sa miroasa a amoniac, in timp ce rubeola da o aroma de frunze... citeste mai mult

acum 29 min. in Life, Vizualizari: 11 , Sursa: Antena 3 in