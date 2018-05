Seminar gratuit pentru pacientii oncologici romani Wiener Privatklinik (WPK), unul dintre cele mai mari spitale private austriece, organizeaza in data de 18 mai, in Bucuresti, un seminar gratuit dedicat pacientilor oncologici romani, cu tema “Metode inovatoare de diagnostic si tratament al cancerului in 2018”.

