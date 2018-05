Ieri dimineaţă s-a dat startul celei de a lll-a ediţii a Semimaratonului de la Târgovişte, o manifestare sportivă de masă care strânge de la an la an mai mulţi participanţi. Într-o conferinţă de presă care a prefaţat evenimentul, primarul Cristian Stan a oferit detalii cu privire la opţiunile pe care le-au avut la dispoziţie participanţii, respectiv să alerge pe distanţe de 2,5 km, 5, 10 sau 21 km. Înscrierile au fost făcute on- line dar nu a fost nimeni împiedicat să alerge. Traseul a inclus Bulevardul... citeste mai mult

azi, 09:59