Semifinale de”foc” la campionatul mondial de fotbal din Rusia 2018

Ce tactica va aplica Roberto Martinez in lipsa fundasului Thomas Meunier.

Thomas Meunier, fundasul de banda al nationalei Belgiei va rata semifinala de “foc” cu nationala Frantei dupa ce in partida cu nationala Braziliei a primit al doilea cartonas galben in turneu. Roberto Martinez, antrenorul Belgiei, se simte nevoit sa improvizeze pentru a suplini lipsa fundasului Meunier, neavand un alt jucator de acelasi profil in lot.

Astfel, cei care ii vor lua locul lui Meunier,cel mai probabil, vor fi Toby Alderweireld sau Nacer Chadli in care unul dintre cei doi va fi reprofilat. In centrul defensivei va intra Thomas Vermaelen, ceea ce inseamna ca Alderweireld va fi... citeste mai mult

